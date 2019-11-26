Фернанду Сантуш - лучший тренер сборных в 2019 году по версии IFFHS

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Фернанду Сантуш - лучший тренер сборных в 2019 году по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего тренера национальных сборных по итогам 2019 года.

Возглавил рейтинг наставник португальской команды Фернанду Сантуш, в активе которого 112 баллов.

В тройку лучших также вошли Тите (Бразилия, 102) и Роберто Мартинес (Бельгия, 97).

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко занял восьмое место в списке (41), рулевой национальной команды России Станислав Черчесов в топ-25 не попал.

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