Ферран Торрес догнал Луиса Энрике по голам за сборную Испании
Фото твиттер Лиги Наций
Нападающий "Манчестер Сити" Ферран Торрес достиг отметки в 12 забитых мячей в составе сборной Испании.
Напомним, что 21-летний футболист оформил дубль в полуфинальном матче Лиги Наций против Италии (2:1).
По числу голов за "Фурию Роху" Торрес догнал действующего главного тренера национальной команды Луиса Энрике.
Чтобы отличиться 12 раз за испанскую сборную, Торресу потребовался 21 матч, а Энрике - 61.
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