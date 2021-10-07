Ферран Торрес догнал Луиса Энрике по голам за сборную Испании

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Ферран Торрес догнал Луиса Энрике по голам за сборную Испании

Фото твиттер Лиги Наций

Нападающий "Манчестер Сити" Ферран Торрес достиг отметки в 12 забитых мячей в составе сборной Испании.

Напомним, что 21-летний футболист оформил дубль в полуфинальном матче Лиги Наций против Италии (2:1).

По числу голов за "Фурию Роху" Торрес догнал действующего главного тренера национальной команды Луиса Энрике.

Чтобы отличиться 12 раз за испанскую сборную, Торресу потребовался 21 матч, а Энрике - 61.

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