Ферран Торрес не против похитить Дембеле, чтобы он продлил контракт
Фото: твиттер Торреса\Автор неизвестен
Нападающий сборной Испании и "Барселоны" Ферран Торрес поделился мнением о ситуации вокруг продления контракт Усмана Дембеле.
Напомним, что переговоры между сторонами возобновились. Нынешнее соглашение француза истекает в конце сезона.
"Я бы похитил его ради того, чтобы он остался в "Барсе". Это хороший клуб, один из лучших в мире.
Но есть вопросы, к которым мы не имеем отношения. Решение принимать ему. Я желаю ему удачи в любом случае", – сказал испанский футболист.
Торрес перешел в "Барселону" из "Манчестер Сити" в январе за 55 миллионов евро.
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