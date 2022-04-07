Ферран Торрес не против похитить Дембеле, чтобы он продлил контракт

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Ферран Торрес не против похитить Дембеле, чтобы он продлил контракт

Фото: твиттер Торреса\Автор неизвестен

Нападающий сборной Испании и "Барселоны" Ферран Торрес поделился мнением о ситуации вокруг продления контракт Усмана Дембеле.

Напомним, что переговоры между сторонами возобновились. Нынешнее соглашение француза истекает в конце сезона.

"Я бы похитил его ради того, чтобы он остался в "Барсе". Это хороший клуб, один из лучших в мире.

Но есть вопросы, к которым мы не имеем отношения. Решение принимать ему. Я желаю ему удачи в любом случае", – сказал испанский футболист.

Торрес перешел в "Барселону" из "Манчестер Сити" в январе за 55 миллионов евро.

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