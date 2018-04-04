Ферран Торрес - первый игрок, родившийся в 2000 году и подписавшим контракт с отступными в 100 миллионов евро

"Валенсия" продлила контракт с полузащитником Ферраном Торресом до лета 2021 года.

Стоит отметить, что 18-летний Торрес стал первым игроком, который родился в 2000 году и подписал соглашение с отступными в размере 100 миллионов евро.

В этом сезоне хавбек провел 10 матчей и отдал 2 результативные передачи.

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