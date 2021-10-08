Ферран Торрес прокомментировал слухи об интересе "Барселоны"

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Ферран Торрес прокомментировал слухи об интересе "Барселоны"

Фото инстаграм Феррана Торреса

Вингер "Манчестер Сити" Ферран Торрес рассказал о своём отношении к новостям, сватающим его в "Барселону".

"Слухи всегда будут, они ежедневно появляются в больших объёмах. Сейчас я наслаждаюсь Манчестером. В этом городе есть чем заняться. Единственная проблема - местная погода", - приводит слова испанца Goal.com.

В сентябре сообщалось, что "Барса" контактировала с "горожанами" по поводу возможного трансфера 21-летнего форварда, но получила отказ.

В 2020 году Торрес перешёл в "Сити" из "Валенсии" за 23 миллиона евро, сыграл 43 матча, забил 16 голов и сделал 4 ассиста.

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