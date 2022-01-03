Ферран Торрес прокомментировал свой переход в "Барселону"

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Ферран Торрес прокомментировал свой переход в "Барселону"Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Испанский нападающий "Барселоны" Ферран Торрес поделился впечатлениями от своего трансфера в каталонский клуб.

"Я воодушевлен как мальчишка. С несколькими игроками я знаком по сборной, они очень хорошо меня приняли. Я очень счастлив.

Вчерашняя победа над "Мальоркой" была очень важной для достижения наших целей. "Барселона" – лучший клуб мира, который всегда борется за все трофеи. Команда продолжает расти. У нас очень молодой состав, которому нужно учиться добиваться больших успехов.

Я мечтал играть за "Барсу", и эта мечта осуществилась. Это уже факт. Я провел хороший матч за сборную против Италии, и Матеу Алемани (директор "Барселоны" - прим.) позвонил моему агенту, чтобы сказать, что я симпатичен "Барсе". Я сказал агенту, что хочу перейти.

"Сити" – один из лучших клубов, но я амбициозен и хотел прийти в "Барселону", чтобы помочь ей вернуться на заслуженное место. Здесь очень сплоченный коллектив.

Решающий момент – симпатия тренера, потому что он здесь главный. Мы с Хави знаем, что такое ДНК "Барселоны". Работа с Гвардиолой и Луисом Энрике поспособствовала моему трансферу", – сказал Торрес.

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