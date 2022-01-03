Ферран Торрес прокомментировал свой переход в "Барселону"
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
Испанский нападающий "Барселоны" Ферран Торрес поделился впечатлениями от своего трансфера в каталонский клуб.
"Я воодушевлен как мальчишка. С несколькими игроками я знаком по сборной, они очень хорошо меня приняли. Я очень счастлив.
Вчерашняя победа над "Мальоркой" была очень важной для достижения наших целей. "Барселона" – лучший клуб мира, который всегда борется за все трофеи. Команда продолжает расти. У нас очень молодой состав, которому нужно учиться добиваться больших успехов.
Я мечтал играть за "Барсу", и эта мечта осуществилась. Это уже факт. Я провел хороший матч за сборную против Италии, и Матеу Алемани (директор "Барселоны" - прим.) позвонил моему агенту, чтобы сказать, что я симпатичен "Барсе". Я сказал агенту, что хочу перейти.
"Сити" – один из лучших клубов, но я амбициозен и хотел прийти в "Барселону", чтобы помочь ей вернуться на заслуженное место. Здесь очень сплоченный коллектив.
Решающий момент – симпатия тренера, потому что он здесь главный. Мы с Хави знаем, что такое ДНК "Барселоны". Работа с Гвардиолой и Луисом Энрике поспособствовала моему трансферу", – сказал Торрес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14