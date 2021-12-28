Ферран Торрес прокомментировал свой трансфер в "Барселону"

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Ферран Торрес прокомментировал свой трансфер в "Барселону"Фото: инстаграм Торреса/Автор неизвестен

Испанский нападающий "Барселоны" Ферран Торрес прокомментировал свой трансфер в стан сине-гранатовых.

"Я очень счастлив присоединиться к этому великому клубу. Надеюсь, я буду продолжать расти как футболист и как человек и помогу "Барселоне" быть тем, чем она является – одним из лучших клубов в мире. Я очень рад быть здесь. 

Это шаг к моему дальнейшему росту как игрока и человека, с идеальным тренером и клубом, который рад моему приходу. Теперь я с нетерпением жду возможности быть с командой", – сказал испанец.

"Барса" заплатит за Торреса 55+10 миллионов евро.

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