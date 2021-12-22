Ферран Торрес становится все ближе к переходу в "Барселону"

Фото: инстаграм Торреса/Автор неизвестен

"Барселона" близка к завершению трансфера испанского нападающего "Манчестер Сити" Феррана Торреса, сообщает издание Sport.

По информации источника, Торрес очень близок к тому, чтобы стать новым игроком "Барселоны". Переговоры между клубами идут полным ходом, и объявление о переходе нападающего может стать вопросом нескольких часов.

По информации источника, на данный момент сумма трансфера гораздо ближе к 45 миллионам, которые хотела заплатить "Барса", чем к 75 миллионам, которые запрашивал "Сити".

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