Ферран Торрес установил уникальный рекорд в матче с "Ньюкаслом"

Фото: твиттер "Сити"/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" обыграл с "Ньюкасл" в матче 36-го тура чемпионата Англии (4:3).

Хет-трик сделал полузащитник «горожан» Ферран Торрес. Он забил ударом пяткой с лета в первом тайме, а после перерыва отметился голами на 64-й и 66-й минутах.

Это первый хет-трик в карьере испанца на клубном уровне. В ноябре прошлого года он забил три мяча в матче за сборную Испании против Германии (6:0).

Торрес в возрасте 21 года и 75 дней стал самым молодым автором хет-трика в команде тренера Пепа Гвардиолы.

Ранее таким игроком был Лионель Месси, сделавший хет-трик в составе "Барселоны" при Гвардиоле в возрасте 22 лет и 200 дней.

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