Ферран Торрес установил уникальный рекорд в матче с "Ньюкаслом"
Фото: твиттер "Сити"/Автор неизвестен
"Манчестер Сити" обыграл с "Ньюкасл" в матче 36-го тура чемпионата Англии (4:3).
Хет-трик сделал полузащитник «горожан» Ферран Торрес. Он забил ударом пяткой с лета в первом тайме, а после перерыва отметился голами на 64-й и 66-й минутах.
Это первый хет-трик в карьере испанца на клубном уровне. В ноябре прошлого года он забил три мяча в матче за сборную Испании против Германии (6:0).
Торрес в возрасте 21 года и 75 дней стал самым молодым автором хет-трика в команде тренера Пепа Гвардиолы.
Ранее таким игроком был Лионель Месси, сделавший хет-трик в составе "Барселоны" при Гвардиоле в возрасте 22 лет и 200 дней.
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