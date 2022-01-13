Ферран Торрес высказался о дебюте в "Барселоне"

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Ферран Торрес высказался о дебюте в "Барселоне"

Фото: инстаграм Торреса\Автор неизвестен

Нападающий сборной Испании и "Барселоны" Ферран Торрес прокомментировал своей дебют в составе каталонского клуба в матче с мадридским "Реалом" (2:3) в рамках полуфинала Суперкубка Испании.

"Дебют в "Барселоне" – повод для гордости. Теперь пришло время усердно работать и продолжать совершенствоваться. Это только начало", – написал Торрес в твиттере.

Отметим, что испанец отыграл 45 минут в первом тайме, после чего в перерыве вместо него на поле вышел полузащитник Абде Эззальзули.

Напомним, что "Барселона" заплатит за игрока 55 миллионов евро "Манчестер Сити".

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