Ферран Торрес высказался после вылета "Барселоны" из Кубка Испании

Теги барселонаатлетик бильбаоферран торрес

Ферран Торрес высказался после вылета "Барселоны" из Кубка Испании

Фото твиттер Феррана Торреса

Нападающий "Барселоны" Ферран Торрес дал комментарии после проигранного матча 1/8 финала Кубка Испании против "Атлетика" (2:3).

В этой игре 21-летний футболист забил дебютный гол в составе "сине-гранатовых", однако он не помог команде избежать вылета из турнира.

"Это было тяжело. Но ничего страшного, мы должны продолжать работать и двигаться вперёд. Мы справимся с этой плохой ситуацией. Думаю, мы играли хорошо, но допускали индивидуальные ошибки. Мы на правильном пути. Поздравляем "Атлетик". Мы должны продолжать работать, и результаты придут", - цитирует Торреса Mundo Deportivo.

"Барса" идёт на 6-м месте в таблице Ла Лиги. В 1/16 финала Лиги Европы "блауграна" встретится с "Наполи".

Не пропустите: Хави прокомментировал вылет "Барселоны" из Кубка Испании. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Миранчук не спешит соглашаться на аренду в "Дженоа"

Миранчук не спешит соглашаться на аренду в "Дженоа"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов