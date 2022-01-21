Ферран Торрес высказался после вылета "Барселоны" из Кубка Испании

Фото твиттер Феррана Торреса

Нападающий "Барселоны" Ферран Торрес дал комментарии после проигранного матча 1/8 финала Кубка Испании против "Атлетика" (2:3).

В этой игре 21-летний футболист забил дебютный гол в составе "сине-гранатовых", однако он не помог команде избежать вылета из турнира.

"Это было тяжело. Но ничего страшного, мы должны продолжать работать и двигаться вперёд. Мы справимся с этой плохой ситуацией. Думаю, мы играли хорошо, но допускали индивидуальные ошибки. Мы на правильном пути. Поздравляем "Атлетик". Мы должны продолжать работать, и результаты придут", - цитирует Торреса Mundo Deportivo.

"Барса" идёт на 6-м месте в таблице Ла Лиги. В 1/16 финала Лиги Европы "блауграна" встретится с "Наполи".

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