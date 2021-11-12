Сборная Германии повторила достижение 1969 года

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В рамках 9-го тура квалификации ЧМ-2022 сборная Германии деклассировала Лихтенштейн со счётом 9:0.

"Бундестим" впервые за 52 года сумела забить девять голов за один матч отбора к Чемпионату Мира.

В 1969 году от немцев пострадала сборная Кипра. 21 мая киприоты пропустили от Германии 12 безответных мячей.

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