Сборная Германии повторила достижение 1969 года
В рамках 9-го тура квалификации ЧМ-2022 сборная Германии деклассировала Лихтенштейн со счётом 9:0.
"Бундестим" впервые за 52 года сумела забить девять голов за один матч отбора к Чемпионату Мира.
В 1969 году от немцев пострадала сборная Кипра. 21 мая киприоты пропустили от Германии 12 безответных мячей.
Не пропустите: Флик установил рекорд сборной Германии. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Флик установил рекорд сборной Германии
-
Бразилия одолела Колумбию в квалификации ЧМ-2022 и другие результаты
-
Главные новости дня: 11 ноября
-
Разгромные победы России, Хорватии и Германии, осечки Португалии и Швеции: все результаты отбора ЧМ-2022 11 ноября
-
Португалия не смогла обыграть Ирландию, Испания одолела Грецию, Германия забила 9 голов Лихтенштейну
Лента новостей
-
Головин рассказал о первом матче в статусе капитана сборной России
-
Сборная Германии повторила достижение 1969 года
-
Ферран Торрес высоко отозвался о Роналду
-
Сборная Бразилии досрочно вышла на ЧМ-2022
-
Инсинье получил щедрое предложение от канадского клуба
-
Карпин повторил рекорд сборной России 28-летней давности
-
Бускетс вышел на третье место по матчам за сборную Испании
-
Вейналдум сравнил ПСЖ с "Ливерпулем"
-
Роналду совершил добрый поступок после матча Ирландия - Португалия
-
Флик установил рекорд сборной Германии
-
Бразилия одолела Колумбию в квалификации ЧМ-2022 и другие результаты
-
Главные новости дня: 11 ноября
-
Хави намерен ежедневно контролировать вес футболистов "Барселоны"
-
Карпин высказался о предстоящем матче с Хорватией
-
Разгромные победы России, Хорватии и Германии, осечки Португалии и Швеции: все результаты отбора ЧМ-2022 11 ноября
-
Португалия не смогла обыграть Ирландию, Испания одолела Грецию, Германия забила 9 голов Лихтенштейну
-
Хорватия уничтожила Мальту и снова приблизилась к России
-
Канделаки отреагировала на разгромную победу России над Кипром
-
"Реал" определился с заменой для Иско
-
"Арсенал" и "Фиорентина" поборются за лучшего бомбардира "Сассуоло"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20