Сборная Германии повторила достижение 1969 года

Теги германиялихтенштейнкипрстатистика

Сборная Германии повторила достижение 1969 года

Фото твиттер сборной Германии

В рамках 9-го тура квалификации ЧМ-2022 сборная Германии деклассировала Лихтенштейн со счётом 9:0.

"Бундестим" впервые за 52 года сумела забить девять голов за один матч отбора к Чемпионату Мира.

В 1969 году от немцев пострадала сборная Кипра. 21 мая киприоты пропустили от Германии 12 безответных мячей.

Не пропустите: Флик установил рекорд сборной Германии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Карпин повторил рекорд сборной России 28-летней давности

Карпин повторил рекорд сборной России 28-летней давности

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов