Ферран Торрес высоко отозвался о Роналду

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Ферран Торрес высоко отозвался о Роналду

Фото твиттер Криштиану Роналду

Атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Ферран Торрес порассуждал о влиянии на футбол форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Я ориентируюсь на Криштиану. Он стал примером в плане питания, заботы о своём теле и инвестиций в него. Роналду изменил футбол, который стал более требователен к физической подготовке. У меня есть личный тренер и физиотерапевт. Они на связи с клубом, а со мной общаются ежедневно", - приводит слова Торреса Manchester Evening News.

В конце августа Роналду вернулся в "МЮ" после 12-летней паузы, в его активе 12 матчей, 9 голов и 1 ассист. Зимой португальцу исполнится 37 лет.

Не пропустите: Роналду совершил добрый поступок после матча Ирландия - Португалия. | http://soccernews.ru
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