Феррейра делает дубль: "Шахтер" переигрывает "Динамо" в Суперкубке Украины

Как и положено, перед стартом сезона регулярного чемпионата по футболу проводится матч за Суперкубок, в котором принимают участия действующий чемпион страны и обладатель Кубка. Украинская Премьер-Лига не исключение, поэтому весьма скромная по европейским меркам кампания открывалась уже традиционным противостоянием двух тяжеловесов, непримиримых соперников донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" на стадионе "Черноморец" в Одессе. Правда, в данном случае "горняки" подходили к очной битве в статусе абсолютного чемпиона по итогам прошлого сезона, ну а "бело-синие", как их главный претендент, дважды повесивший на шею "серебро".

Любители футбола с особым интересом всегда ожидают столь принципиальной встречи. Особенно когда ей предшествуют некие изменения связанные с командами. В первую очередь, это больше касается киевлян, которых в летнее межсезонье возглавил Александр Хацкевич, сменив на должности главного тренера Сергея Реброва. По части других кадровых изменений в обоих коллективах все прошло очень спокойно. "Динамо" помимо отозвавших из аренды игроков усилились только одним футболистом – поляком Томашем Кендзёрой из "Леха", а "Шахтер" еще весной подписал грузинского защитника из "Черноморца" Давида Хочолаву и заявил на сезон старого новобранца Ивана Петряка.

Стартовые составы, что португальский, что белорусский наставники выставили плюс-минус прогнозируемые. Команды с первых же минут стали играть в открытый футбол, что больше устраивало номинальных хозяев, поэтому не удивительно, что именно дончане уже в дебюте поединка открыли счет. Классная комбинация "горняков" завершилась прострельной передачей Исмаили на Феррейру, которому оставалось лишь с нескольких метров занести сферу в пустые ворота. "Динамовцы" вынуждены были как-то реагировать на пропущенный мяч и на 14-й минуте очень близок к забитому голу был Мбокани, опасно пробивавший головой после подачи с углового, но сфера рикошетом от земли просвистела над перекладиной владений Пятова.

Во второй половине первого тайма команды снизили обороты, хотя концовку более активно провели киевляне. 45-ти минутка также не обошлась без неприятного инцидента: с фан-сектора "Динамо" полетел файер в сторону голкипера "Шахтера", посему арбитру Константину Труханову на некоторое время пришлось остановить матч, но, к счастью, продолжения не следовало, а игра быстро возобновилась.

Также как и первая половина встречи, вторая началась с быстрого гола "оранжево-черных". Снова на двоих сообразили Исмаили и Феррейра. Бразильский защитник мастерски исполнил прострел с левого фланга, а аргентинский форвард хладнокровно его замкнул. Имея комфортное преимущество, "горняки" спокойно контролировали ход матча. Хацкевич быстро пытался повлиять на игру заменами, выпустив Беседина и Гонсалеса, но общая картина так и не поменялась.

Поединок по традиции не мог обойтись без удаления. За десять минут до конца основного времени Тарас Степаненко схлопотал второй "горчичник" и досрочно оправился отдыхать. Но тот факт, что дончане остались в меньшинстве никак не помог столичному клубу, счет остался прежним.

Таким образом, "Шахтер" достаточно легко переигрывает "Динамо" и становится восьмикратным обладателем Суперкубка Украины.

"Шахтер" – "Динамо" Киев – 2:0

Голы: Феррейра, 8 – 1:0, Феррейра, 56 – 2:0

"Шахтер": Пятов, Срна, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Малышев (Коваленко, 46), Степаненко, Марлос, Бернард, Тайсон (Дентиньо, 77), Феррейра (Ордец, 87)

"Динамо": Рудько, Морозюк, Вида, Хачериди, Антунеш, Сидорчук, Буяльский (Шепелев, 79), Цыганков (Гонсалес, 68), Ярмоленко, Гармаш (Беседин, 62), Мбокани

Удаление: Степаненко (80)

Богдан Архипенко | http://soccernews.ru