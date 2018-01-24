Феррейра Карраско может перейти в "Рому"

Теги ромаатлетико мадридянник феррейра карраско

Феррейра Карраско может перейти в "Рому"

"Рома" проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику "Атлетико" Яннику Феррейре Карраско, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Матрасники", в свою очередь, могут расстаться с игроком, так как у него не лучшие отношения с главным тренером Диего Симеоне.

В этом сезоне 24-летний Феррейра Карраско провел за "Атлетико" 25 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Не пропустите: "Рома" может арендовать Алейша Видаля. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Ацтека": прикоснуться к легенде. Эксклюзивный репортаж из Мехико

"Ацтека": прикоснуться к легенде. Эксклюзивный репортаж из Мехико

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 20 54
2 Атлетико Мадрид 20 43
3 Валенсия 20 40
4 Реал Мадрид 19 35
5 Вильярреал 20 34
6 Севилья 20 32
7 Сельта Виго 20 28
8 Эйбар 20 28
9 Хетафе 20 27
10 Жирона 20 27
11 Бетис 20 27
12 Атлетик Бильбао 20 26
13 Леганес 19 25
14 Эспаньол 20 24
15 Реал Сосьедад 20 23
16 Алавес 20 19
17 Леванте 20 18
18 Депортиво Ла-Корунья 20 16
19 Лас Пальмас 20 14
20 Малага 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов