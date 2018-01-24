Феррейра Карраско может перейти в "Рому"

"Рома" проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику "Атлетико" Яннику Феррейре Карраско, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Матрасники", в свою очередь, могут расстаться с игроком, так как у него не лучшие отношения с главным тренером Диего Симеоне.

В этом сезоне 24-летний Феррейра Карраско провел за "Атлетико" 25 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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