Феррейра: "Мне нужно было играть в лучшем чемпионате в большом клубе, поэтому я решил уйти"

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Феррейра: "Мне нужно было играть в лучшем чемпионате в большом клубе, поэтому я решил уйти"Новичок "Бенфики" нападающий Факундо Феррейра прокомментировал свое решение покинуть донецкий "Шахтер".

Трансфер футболиста состоялся вчера, 6 июня.

"Бенфика" – действительно великий клуб! Я очень счастлив оказаться здесь. Мне очень хочется встретиться с товарищами по команде и начать играть. Будь моя воля, я бы играл уже завтра. Для меня все меняется на 100%. Другая культура, другой город… Но я быстро адаптируюсь в клубе, освою стиль игры команды и все будет хорошо. Это большой вызов. Когда мне сказали о "Бенфике", я не сомневался, хотя мне и было хорошо в Украине. Там я играл в каждом матче, забивал голы. Но мне нужно было играть в лучшем чемпионате в большом клубе, поэтому я решил уйти", - сказал он.

В составе украинского клуба аргентинский нападающий провел 115 матчей, забил 59 голов и сделал 12 результативных передач.  | soccernews.ru

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