Феррейра: "Мне нужно было играть в лучшем чемпионате в большом клубе, поэтому я решил уйти"
Новичок "Бенфики" нападающий Факундо Феррейра прокомментировал свое решение покинуть донецкий "Шахтер".
Трансфер футболиста состоялся вчера, 6 июня.
"Бенфика" – действительно великий клуб! Я очень счастлив оказаться здесь. Мне очень хочется встретиться с товарищами по команде и начать играть. Будь моя воля, я бы играл уже завтра. Для меня все меняется на 100%. Другая культура, другой город… Но я быстро адаптируюсь в клубе, освою стиль игры команды и все будет хорошо. Это большой вызов. Когда мне сказали о "Бенфике", я не сомневался, хотя мне и было хорошо в Украине. Там я играл в каждом матче, забивал голы. Но мне нужно было играть в лучшем чемпионате в большом клубе, поэтому я решил уйти", - сказал он.
В составе украинского клуба аргентинский нападающий провел 115 матчей, забил 59 голов и сделал 12 результативных передач. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|34
|88
|2
|Бенфика
|34
|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
|51
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|КД Тондела
|34
|38
|11
|Портимоненсе
|34
|38
|12
|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Морейренсе ФК
|34
|32
|15
|Витория Сетубал
|34
|32
|16
|Фейренсе
|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30