Феррейра: "Шахтер" в чемпионате Аргентины стал бы чемпионом"
Нападающий "Шахтера" Факундо Феррейра оценил шансы своего клуба, если бы он играл в чемпионате Аргентины.
"Шахтер" в чемпионате Аргентины стал бы чемпионом. Да, есть "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт", но "Шахтер" уровнем как минимум не ниже. Пока все мои мысли сконцентрированы на "Шахтере". Чтобы хотя бы начать думать о сборной Украины, мне по закону еще нужно некоторое время поиграть в Премьер-лиге", - приводят слова Феррейры украинские СМИ.
Напомним, что после 11 тура "Шахтер" лидирует в украинской Премьер-лиге.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|11
|28
|2
|Динамо Киев
|10
|24
|3
|Ворскла
|11
|21
|4
|Верес Ровно
|11
|17
|5
|Олимпик Донецк
|11
|17
|6
|Мариуполь
|10
|15
|7
|Заря Луганск
|11
|11
|8
|Александрия
|11
|9
|9
|Звезда Кропивницкий
|11
|9
|10
|Сталь Каменское
|11
|8
|11
|Карпаты Львов
|11
|8
|12
|Черноморец Одесса
|11
|6