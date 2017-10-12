Феррейра: "Шахтер" в чемпионате Аргентины стал бы чемпионом"



Нападающий "Шахтера" Факундо Феррейра оценил шансы своего клуба, если бы он играл в чемпионате Аргентины.

"Шахтер" в чемпионате Аргентины стал бы чемпионом. Да, есть "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт", но "Шахтер" уровнем как минимум не ниже. Пока все мои мысли сконцентрированы на "Шахтере". Чтобы хотя бы начать думать о сборной Украины, мне по закону еще нужно некоторое время поиграть в Премьер-лиге", - приводят слова Феррейры украинские СМИ.

Напомним, что после 11 тура "Шахтер" лидирует в украинской Премьер-лиге.

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