Фетисов объявил об уходе из "Спартака"

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Фетисов объявил об уходе из "Спартака" Фото: сайт "Спартака"

Директор "Спартака" по развитию и коммуникациям Антон Фетисов подтвердил свой уход из клуба.

"Пришло время, когда нужно расставаться. Такое решение будет лучшим исходом для всех сторон. Горд, что представилась возможность поработать в "Спартаке", которому желаю только побед на футбольном и медиа полях", - приводит слова Фетисова "Р-Спорт".

Напомним, что Фетисов занимал свою должность с июню 2020 года.

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