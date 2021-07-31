Фетисов объявил об уходе из "Спартака"
Фото: сайт "Спартака"
Директор "Спартака" по развитию и коммуникациям Антон Фетисов подтвердил свой уход из клуба.
"Пришло время, когда нужно расставаться. Такое решение будет лучшим исходом для всех сторон. Горд, что представилась возможность поработать в "Спартаке", которому желаю только побед на футбольном и медиа полях", - приводит слова Фетисова "Р-Спорт".
Напомним, что Фетисов занимал свою должность с июню 2020 года.
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