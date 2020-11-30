Фетисов рассказал, какую роль в "Спартаке" занимает жена Леонида Федуна

Глава департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов рассказал, какую роль в клубе занимает супруга владельца команды Леонида Федуна Зарема Салихова.

"В настоящий момент Зарема Салихова патронирует благотворительную деятельность. Не только со стороны "Спартака", но и со стороны личного фонда Леонида Арнольдовича.

Официальной роли никакой нет в настоящий момент. И будет ли она - об этом мне неизвестно.

Нужно понять, а будет ли она в принципе, а уже потом говорить когда. О личных планах Заремы мне неизвестно", - рассказал Фетисов в интервью на ютуб-канале Сергея Егорова.

Ранее сообщалось, что Салихова может войти в руководство "Спартака" в ближайшее время.

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