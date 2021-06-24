Фетисов высказался о натурализации Жиго
Фото: инстаграм Жиго/Автор неизвестен
Директор "Спартака" по развитию и коммуникациям Антон Фетисов высказался о возможной натурализации защитника красно-белых Самюэля Жиго.
– Вопрос о натурализации Жиго не так прост, исходя из законодательства Российской Федерации. Человек должен прожить в стране пять лет, Жиго до этого срока осталось 2 года.
В рамках переговорного процесса о продлении контракта, который истекает через год, клуб готов содействовать в получении гражданства.
– Когда возобновятся переговоры по продлению контракта с игроком?
– Агент игрока попросил паузу до середины июля, – сказал Фетисов.
Напомним, что Жиго играет в России с июля 2018 года. Он гражданин Франции, однако ни разу не вызывался в сборную страны.
В прошедшем сезоне француз сыграл 26 матчей за "Спартак" в РПЛ, в которых забил 3 гола.
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