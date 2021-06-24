Фетисов высказался о натурализации Жиго

Теги спартак москвасамюэль жиго

Фетисов высказался о натурализации ЖигоФото: инстаграм Жиго/Автор неизвестен

Директор "Спартака" по развитию и коммуникациям Антон Фетисов высказался о возможной натурализации защитника красно-белых Самюэля Жиго.

– Вопрос о натурализации Жиго не так прост, исходя из законодательства Российской Федерации. Человек должен прожить в стране пять лет, Жиго до этого срока осталось 2 года.

В рамках переговорного процесса о продлении контракта, который истекает через год, клуб готов содействовать в получении гражданства.

– Когда возобновятся переговоры по продлению контракта с игроком?

– Агент игрока попросил паузу до середины июля, – сказал Фетисов.

Напомним, что Жиго играет в России с июля 2018 года. Он гражданин Франции, однако ни разу не вызывался в сборную страны.

В прошедшем сезоне француз сыграл 26 матчей за "Спартак" в РПЛ, в которых забил 3 гола.

Также не пропустите: Брэйтуэйт может продолжить карьеру в "Спартаке". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сразу три итальянских гранда претендуют на голкипера "Барселоны"

Сразу три итальянских гранда претендуют на голкипера "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов