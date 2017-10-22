"Фейеноорд" - "Аякс" - 1:4 (обзор)

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"Фейеноорд" - "Аякс" - 1:4 (обзор)Смотрите видеообзор матча 9-го тура голландской Эредивизи, в котором роттердамский "Фейеноорд" дома разгромно уступил амстердамскому "Аяксу".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 9 24
2 Зволле 9 18
3 Аякс 8 16
4 Фейеноорд 8 16
5 Витесс 8 15
6 Херенвен 8 14
7 АЗ 8 13
8 Утрехт 8 13
9 АДО Ден Хааг 9 13
10 ВВВ Венло 9 12
11 Эксельсиор 9 11
12 Твенте 9 9
13 Гронинген 9 9
14 Хераклес 9 9
15 Виллем II 9 9
16 НАК Бреда 9 7
17 Спарта Роттердам 9 6
18 Рода ЮК 9 6
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