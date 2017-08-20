"Фейеноорд", "Аякс" и ПСВ побеждают в чемпионате Голландии

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"Фейеноорд", "Аякс" и ПСВ побеждают в чемпионате Голландии

Завершились несколько матчей второго тура чемпионата Голландии. Стоит отметить победы фаворитов - "Фейеноорда", "Аякса" и ПСВ.

"Эксельсиор" - "Фейеноорд" - 0:1 (0:1)
Гол: Боэтиус, 18 - 0:1

"Аякс" - "Гронинген" - 3:1 (1:0)
Голы: Хунтелаар, 38 - 1:0, Зийех, 48 - 2:0, Идрисси, 73 - 2:1, Шене, 79 - 3:1

"Утрехт" - "Виллем II" - 2:0 (2:0)
Голы: Лабиад, 2 - 1:0, Дессерс, 7 - 2:0

"Бреда" - ПСВ - 1:4 (1:1)
Голы: Бергвейн, 17 - 0:1, Эмброуз, 41 (с пенальти) - 1:1, ван Гинкель, 60 - 1:2, Лозано, 69 - 1:3, Хедрикс, 87 - 1:4

"Спарта" - "Зволле" - 1:1 (1:1)
Голы: Мохтар, 13 - 0:1, Мюрен, 23 - 1:1

Положение лидеров: Витесс, Утрехт, ПСВ, Венло, Фейеноорд - 6...

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фейеноорд 33 79
2 Аякс 33 78
3 ПСВ 34 76
4 Утрехт 33 59
5 АЗ 33 49
6 Витесс 33 48
7 Твенте 34 45
8 Херенвен 33 43
9 Хераклес 33 43
10 Гронинген 34 43
11 АДО Ден Хааг 34 38
12 Эксельсиор 34 37
13 Виллем II 33 36
14 Зволле 34 35
15 Спарта Роттердам 34 34
16 Рода ЮК 33 33
17 НЕК 33 31
18 Гоу Эхед Иглз 34 23
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