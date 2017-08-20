"Фейеноорд", "Аякс" и ПСВ побеждают в чемпионате Голландии
Завершились несколько матчей второго тура чемпионата Голландии. Стоит отметить победы фаворитов - "Фейеноорда", "Аякса" и ПСВ.
"Эксельсиор" - "Фейеноорд" - 0:1 (0:1)
Гол: Боэтиус, 18 - 0:1
"Аякс" - "Гронинген" - 3:1 (1:0)
Голы: Хунтелаар, 38 - 1:0, Зийех, 48 - 2:0, Идрисси, 73 - 2:1, Шене, 79 - 3:1
"Утрехт" - "Виллем II" - 2:0 (2:0)
Голы: Лабиад, 2 - 1:0, Дессерс, 7 - 2:0
"Бреда" - ПСВ - 1:4 (1:1)
Голы: Бергвейн, 17 - 0:1, Эмброуз, 41 (с пенальти) - 1:1, ван Гинкель, 60 - 1:2, Лозано, 69 - 1:3, Хедрикс, 87 - 1:4
"Спарта" - "Зволле" - 1:1 (1:1)
Голы: Мохтар, 13 - 0:1, Мюрен, 23 - 1:1
Положение лидеров: Витесс, Утрехт, ПСВ, Венло, Фейеноорд - 6...
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|33
|79
|2
|Аякс
|33
|78
|3
|ПСВ
|34
|76
|4
|Утрехт
|33
|59
|5
|АЗ
|33
|49
|6
|Витесс
|33
|48
|7
|Твенте
|34
|45
|8
|Херенвен
|33
|43
|9
|Хераклес
|33
|43
|10
|Гронинген
|34
|43
|11
|АДО Ден Хааг
|34
|38
|12
|Эксельсиор
|34
|37
|13
|Виллем II
|33
|36
|14
|Зволле
|34
|35
|15
|Спарта Роттердам
|34
|34
|16
|Рода ЮК
|33
|33
|17
|НЕК
|33
|31
|18
|Гоу Эхед Иглз
|34
|23