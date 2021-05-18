"Фейеноорд" договорился со "Спартаком" об аренде Тила

Фото: инстаграм Тила/Автор неизвестен

Как сообщает Evrostavka, полузащитник "Спартака" Гус Тил может продолжить карьеру в чемпионате Голландии.

По информации источника, "Фейеноорд" договорился с московским клубом об аренде 23-летнего голландца. Отмечаетя, что клуб из Роттердама будет полностью выплачивать зарплату игрока. При этом "Спартак" продлит контракт с Тилом, так как не хочет терять 18 миллионов евро, которые были потрачены на его трансфер.

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