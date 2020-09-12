"Фейеноорд" хочет арендовать защитника "Краснодара"

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"Фейеноорд" хочет арендовать защитника "Краснодара"

Центральный защитник "Краснодара" Урош Спайич может оказаться в голландском топ-клубе.

Как сообщает "СЭ", "Фейеноорд" хочет взять в аренду 27-летнего футболиста.

Также сербским игроком интересуется турецкий "Бешикташ".

Спайич выступает за "быков" с лета 2018 года, сыграл 65 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Датский клуб подписал воспитанника "Краснодара" и "Спартака". | http://soccernews.ru
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