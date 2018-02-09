"Фейеноорд" и АДО "Дег Хааг" побеждают в 22-м туре чемпионата Голландии

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"Фейеноорд" и АДО "Дег Хааг" побеждают в 22-м туре чемпионата Голландии

Завершились два матча 22-го тура чемпионата Голландии. "Фейеноорд" разгромил "Гронинген", АДО "Ден Хааг" минимально переиграл "Витесс".

"Фейеноорд" - "Гронинген" - 3:0 (0:0)
Голы: Тоорнстра, 53 - 1:0, Сен Жюст, 72 - 2:0, ван Перси, 78 - 3:0

АДО "Ден Хааг" - "Витесс" - 1:0 (0:0)
Гол: Беккер, 53 - 1:0

Положение лидеров: ПСВ - 58, Аякс - 51, АЗ - 46, Фейеноорд, Зволле - 39...

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 22 58
2 Аякс 22 51
3 АЗ 22 46
4 Зволле 22 39
5 Фейеноорд 21 36
6 Утрехт 22 35
7 Витесс 22 34
8 АДО Ден Хааг 22 31
9 Херенвен 22 30
10 ВВВ Венло 22 29
11 Эксельсиор 22 25
12 Хераклес 22 24
13 Гронинген 21 22
14 Виллем II 22 20
15 НАК Бреда 22 19
16 Твенте 22 16
17 Рода ЮК 22 16
18 Спарта Роттердам 22 14
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