"Фейеноорд" и "Аякс" добывают крупные победы и другие результаты 7-го тура чемпионата Голландии

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"Фейеноорд" и "Аякс" добывают крупные победы и другие результаты 7-го тура чемпионата Голландии

В воскресенье в рамках седьмого тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча. Выделим гостевые крупные победы "Фейеноорда" и "Аякса", которые обыграли "АЗ Алкмар" и "Херенвен" соответственно.

"АЗ Алкмар" – "Фейеноорд" - 0:4

Голы: Бергейс, 11 - 0:1, Ларссон, 17 - 0:2, Бергейс, 41 - 0:3, Триндаде, 57 - 0:4.


"Херенвен" – "Аякс" - 0:4

Голы: Нерес, 38 - 0:1, Нерес, 41 - 0:2, Шене, 75 (пенальти) - 0:3, Вебер, 83 - 0:4.


"Витесс" – "Утрехт" - 1:1

Голы: Дессерс, 69 - 0:1, Маунт, 76 - 1:1.


"Спарта" – "Рода" - 1:2

Голы: Нденге, 29 - 0:1, Шахин, 35 - 0:2, Мюрен, 78 - 1:2. 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 7 18
2 Фейеноорд 7 15
3 Витесс 7 14
4 Зволле 7 14
5 Херенвен 7 14
6 Аякс 7 13
7 ВВВ Венло 7 12
8 АЗ 7 12
9 АДО Ден Хааг 7 10
10 Утрехт 7 10
11 Гронинген 7 8
12 Хераклес 7 8
13 Эксельсиор 7 7
14 НАК Бреда 7 7
15 Твенте 7 6
16 Спарта Роттердам 7 5
17 Рода ЮК 7 3
18 Виллем II 7 3
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