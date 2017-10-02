"Фейеноорд" и "Аякс" добывают крупные победы и другие результаты 7-го тура чемпионата Голландии

В воскресенье в рамках седьмого тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча. Выделим гостевые крупные победы "Фейеноорда" и "Аякса", которые обыграли "АЗ Алкмар" и "Херенвен" соответственно.

"АЗ Алкмар" – "Фейеноорд" - 0:4

Голы: Бергейс, 11 - 0:1, Ларссон, 17 - 0:2, Бергейс, 41 - 0:3, Триндаде, 57 - 0:4.



"Херенвен" – "Аякс" - 0:4

Голы: Нерес, 38 - 0:1, Нерес, 41 - 0:2, Шене, 75 (пенальти) - 0:3, Вебер, 83 - 0:4.



"Витесс" – "Утрехт" - 1:1

Голы: Дессерс, 69 - 0:1, Маунт, 76 - 1:1.



"Спарта" – "Рода" - 1:2

Голы: Нденге, 29 - 0:1, Шахин, 35 - 0:2, Мюрен, 78 - 1:2.

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