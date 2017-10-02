"Фейеноорд" и "Аякс" добывают крупные победы и другие результаты 7-го тура чемпионата Голландии
В воскресенье в рамках седьмого тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча. Выделим гостевые крупные победы "Фейеноорда" и "Аякса", которые обыграли "АЗ Алкмар" и "Херенвен" соответственно.
"АЗ Алкмар" – "Фейеноорд" - 0:4
Голы: Бергейс, 11 - 0:1, Ларссон, 17 - 0:2, Бергейс, 41 - 0:3, Триндаде, 57 - 0:4.
"Херенвен" – "Аякс" - 0:4
Голы: Нерес, 38 - 0:1, Нерес, 41 - 0:2, Шене, 75 (пенальти) - 0:3, Вебер, 83 - 0:4.
"Витесс" – "Утрехт" - 1:1
Голы: Дессерс, 69 - 0:1, Маунт, 76 - 1:1.
"Спарта" – "Рода" - 1:2
Голы: Нденге, 29 - 0:1, Шахин, 35 - 0:2, Мюрен, 78 - 1:2.
Не пропустите: ПСВ громит "Виллем II" и другие результаты 7-го тура чемпионата Голландии. | http://soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Лента новостей
-
Венгер: "Если "Барселона" захочет присоединиться к АПЛ, это затруднит положение всех клубов"
-
Сарате перешёл в "Аль-Наср"
-
Вернер пропустит ближайшие матчи сборной Германии
-
Итоги 7 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
-
"Барселону" пригласили в ФНЛ
-
Рики Ламберт объявил о завершении карьеры
-
Московское "Динамо" надолго теряет Самбу Соу
-
Перес похвалил Криштиану Роналду
-
В крови экс-защитника "Арсенала" Эбуэ обнаружена ВИЧ-инфекция
-
Черчесов назвал состав сборной России на товарищеский матч с Южной Кореей
-
Итоги и символическая сборная 7-го тура АПЛ
-
Гендиректор "Ювентуса" рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно
-
Игроки сборной Испании хотят видеть Пике в команде
-
По количеству успешных обводок в топ-5 чемпионатах Неймар лидирует, Месси - второй
-
Зидан остался недоволен решением Бэйла
-
Анчелотти может продолжить карьеру в одном из топ-клубов Англии
-
Дзагоев не поможет ЦСКА в двух принципиальных матчах Премьер-Лиги
-
Перес может решиться на покупку одного из ведущих игроков "Атлетико"
-
Роналду демонстрирует удивительную для себя статистику в Ла Лиге
-
Верратти не поможет Италии в заключительных матчах отборочного турнира к Чемпионату Мира
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|7
|18
|2
|Фейеноорд
|7
|15
|3
|Витесс
|7
|14
|4
|Зволле
|7
|14
|5
|Херенвен
|7
|14
|6
|Аякс
|7
|13
|7
|ВВВ Венло
|7
|12
|8
|АЗ
|7
|12
|9
|АДО Ден Хааг
|7
|10
|10
|Утрехт
|7
|10
|11
|Гронинген
|7
|8
|12
|Хераклес
|7
|8
|13
|Эксельсиор
|7
|7
|14
|НАК Бреда
|7
|7
|15
|Твенте
|7
|6
|16
|Спарта Роттердам
|7
|5
|17
|Рода ЮК
|7
|3
|18
|Виллем II
|7
|3