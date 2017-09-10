"Фейеноорд" и "Аякс" побеждают, ПСВ терпит поражение
Завершились матчи 4-го тура чемпионата Голландии. Действующий чемпион "Фейеноорд" и его главный преследователь "Аякс" одержали очередные победы. А вот третий местный гранд ПСВ потерпел поражение.
"Хераклес" - "Фейеноорд" - 2:4 (0:3)
Голы: Бергейс, 22 - 0:1, Бергейс, 29 - 0:2, Боэтиус, 33 - 0:3, Нидермайер, 73 - 1:3, Ниемайер, 81 (с пенальти) - 2:3, Ларссон, 90+3 - 2:4
"Аякс" - "Зволле" - 3:0 (1:0)
Голы: Хунтелаар, 6 - 1:0, Зийех, 71 - 2:0, Хунтелаар, 88 - 3:0
"Херенвен" - ПСВ - 2:0 (2:0)
Голы: Зенели, 4 - 1:0, Гучанеджад, 6 - 2:0
"Эксельсиор" - "Витесс" - 0:3 (0:1)
Голы: Кастайньос, 45 - 0:1, Матавж, 53 (с пенальти) - 0:2, Линссен, 74 - 0:3
"Виллем II" - АДО "Ден Хааг" - 1:2 (0:1)
Голы: Эль-Хаяти, 32 (с пенальти) - 0:1, Сол, 77 - 1:1, Эль-Хаяти, 86 - 1:2
АЗ - "Бреда" - 2:1 (0:0)
Голы: Хелмер, 55 - 1:0, Тиль, 58 - 2:0, Корте, 84 (с пенальти) - 2:1
"Спарта" - "Твенте" - 1:0 (1:0)
Гол: Гудвин, 18 - 1:0
"Утрехт" - "Рода" - 2:0 (1:0)
Голы: ван де Стреек, 2 - 1:0, Лабиад, 58 - 2:0
"Гронинген" - "Венло" - 1:1 (1:0)
Голы: Майи, 15 - 1:0, Нвакали, 90 - 1:1
Положение лидеров: Фейеноорд - 12, Витесс, Аякс, Утрехт, ПСВ, АЗ - 9... | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|12
|2
|Витесс
|4
|9
|3
|Аякс
|4
|9
|4
|Утрехт
|4
|9
|5
|ПСВ
|4
|9
|6
|АЗ
|4
|9
|7
|Херенвен
|4
|8
|8
|ВВВ Венло
|4
|7
|9
|Зволле
|4
|7
|10
|Гронинген
|4
|5
|11
|Хераклес
|4
|5
|12
|Спарта Роттердам
|4
|5
|13
|Эксельсиор
|4
|4
|14
|АДО Ден Хааг
|4
|3
|15
|НАК Бреда
|4
|1
|16
|Твенте
|4
|0
|17
|Рода ЮК
|4
|0
|18
|Виллем II
|4
|0