"Фейеноорд" и "Аякс" побеждают, ПСВ терпит поражение

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"Фейеноорд" и "Аякс" побеждают, ПСВ терпит поражение

Завершились матчи 4-го тура чемпионата Голландии. Действующий чемпион "Фейеноорд" и его главный преследователь "Аякс" одержали очередные победы. А вот третий местный гранд ПСВ потерпел поражение.

"Хераклес" - "Фейеноорд" - 2:4 (0:3)
Голы: Бергейс, 22 - 0:1, Бергейс, 29 - 0:2, Боэтиус, 33 - 0:3, Нидермайер, 73 - 1:3, Ниемайер, 81 (с пенальти) - 2:3, Ларссон, 90+3 - 2:4

"Аякс" - "Зволле" - 3:0 (1:0)
Голы: Хунтелаар, 6 - 1:0, Зийех, 71 - 2:0, Хунтелаар, 88 - 3:0

"Херенвен" - ПСВ - 2:0 (2:0)
Голы: Зенели, 4 - 1:0, Гучанеджад, 6 - 2:0

"Эксельсиор" - "Витесс" - 0:3 (0:1)
Голы: Кастайньос, 45 - 0:1, Матавж, 53 (с пенальти) - 0:2, Линссен, 74 - 0:3

"Виллем II" - АДО "Ден Хааг" - 1:2 (0:1)
Голы: Эль-Хаяти, 32 (с пенальти) - 0:1, Сол, 77 - 1:1, Эль-Хаяти, 86 - 1:2

АЗ - "Бреда" - 2:1 (0:0)
Голы: Хелмер, 55 - 1:0, Тиль, 58 - 2:0, Корте, 84 (с пенальти) - 2:1

"Спарта" - "Твенте" - 1:0 (1:0)
Гол: Гудвин, 18 - 1:0

"Утрехт" - "Рода" - 2:0 (1:0)
Голы: ван де Стреек, 2 - 1:0, Лабиад, 58 - 2:0

"Гронинген" - "Венло" - 1:1 (1:0)
Голы: Майи, 15 - 1:0, Нвакали, 90 - 1:1

Положение лидеров: Фейеноорд - 12, Витесс, Аякс, Утрехт, ПСВ, АЗ - 9... | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фейеноорд 4 12
2 Витесс 4 9
3 Аякс 4 9
4 Утрехт 4 9
5 ПСВ 4 9
6 АЗ 4 9
7 Херенвен 4 8
8 ВВВ Венло 4 7
9 Зволле 4 7
10 Гронинген 4 5
11 Хераклес 4 5
12 Спарта Роттердам 4 5
13 Эксельсиор 4 4
14 АДО Ден Хааг 4 3
15 НАК Бреда 4 1
16 Твенте 4 0
17 Рода ЮК 4 0
18 Виллем II 4 0
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