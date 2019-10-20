"Фейеноорд" и "Хераклес" закончили результативной ничьей в чемпионате Голландии
"Фейеноорд" и "Хераклес" закончили результативной ничьей в чемпионате Голландии.
"Фейеноорд" - "Хераклес" 1:1 (1:0)
Голы: Торнстра, 14 - 1:0, Киомурцоглу, 63 - 1:1.
"Фейеноорд": Фермер, Ие, Хапс, Карсдорп, Сенеси, Фер, Торнстра (Нарсингх, 84), Кекджю (Бюргер, 62), Йергенсен, Бергхейс, Синистерра.
"Хераклес": Бласвих, Преппер, Чиборра, Кнустер, Бакборд (Брекерс, 90+2), Меркель, Мауро Жуниор (Сейнтье, 85), Киомурцоглу, Дессерс, дос Сантос (Якубяк, 79), Конингс.
"Хераклес" занимает 9 место в турнирной таблице чемпионата Голландии, имея в активе 15 баллов. "Фейеноорд" расположился на десятой строчке с 14-ю баллами.
Читайте также: "Эммен" обыграл "Фортуну", а "Гронинген" был сильнее "Спарты" в чемпионате Голландии | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ливерпуль" ушел от поражения в Манчестере на 85-й минуте матча
-
Перед матчем "Динамо" - "Краснодар" презентовали оригинал "Золотого мяча" Льва Яшина
-
"Арсенал" и "Сочи" обменялись голами. Джанаев отбил два пенальти из трех
-
"Кальяри" и "Удинезе" обыграли своих соперников, "Сампдория" и "Рома" разошлись миром в Серии А (видео голов)
-
Поражение на "Мальорке" стало закономерным для "Реала". Зидан подумал о будущем, но настоящее не клеится
Лента новостей
-
"Монако" без Головина обыграл "Ренн"
-
"Эспаньол" - "Вильярреал" - 0:1 (видеообзор матча Примеры)
-
3
"Ливерпуль" ушел от поражения в Манчестере на 85-й минуте матча
-
Голкипер "Сочи" Джанаев прокомментировал ничейный результат в матче с "Арсеналом"
-
"Фейеноорд" и "Хераклес" закончили результативной ничьей в чемпионате Голландии
-
1
Джанаев признан лучшим игроком матча "Арсенал" - "Сочи"
-
1
Перед матчем "Динамо" - "Краснодар" презентовали оригинал "Золотого мяча" Льва Яшина
-
"Вильярреал" обыграл "Эспаньол" в матче 9-го тура чемпионата Испании (видео гола)
-
"Барселона" интересуется игроком "Шальке" Аритом
-
"Удинезе" - "Торино" - 1:0, "Кальяри" - СПАЛ - 2:0, "Сампдория" - "Рома" - 0:0 (видеообзоры)
-
"Арсенал" и "Сочи" обменялись голами. Джанаев отбил два пенальти из трех
-
3
"Локомотив" вылетел в Турин на матч с "Ювентусом"
-
"Сент-Этьен" вырвал победу у "Бордо" в матче Лиги 1
-
"Кальяри" и "Удинезе" обыграли своих соперников, "Сампдория" и "Рома" разошлись миром в Серии А (видео голов)
-
2
Поражение на "Мальорке" стало закономерным для "Реала". Зидан подумал о будущем, но настоящее не клеится
-
"Эммен" обыграл "Фортуну", а "Гронинген" был сильнее "Спарты" в чемпионате Голландии
-
"Реал Сосьедад" - "Бетис" - 3:1 (видеообзор матча 9-го тура Примеры)
-
Тренировка "Баварии" была остановлена из-за подозрения на сердечный приступ у Толиссо
-
Голкипер "Уфы" Беленов заявил, что у команды худшее поле в лиге
-
"Реал Сосьедад" обыграл "Бетис" в Примере (видео голов)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23