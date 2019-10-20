"Фейеноорд" и "Хераклес" закончили результативной ничьей в чемпионате Голландии

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"Фейеноорд" и "Хераклес" закончили результативной ничьей в чемпионате Голландии

"Фейеноорд" и "Хераклес" закончили результативной ничьей в чемпионате Голландии. 

"Фейеноорд" - "Хераклес" 1:1 (1:0)

Голы: Торнстра, 14 - 1:0, Киомурцоглу, 63 - 1:1.

"Фейеноорд": Фермер, Ие, Хапс, Карсдорп, Сенеси, Фер, Торнстра (Нарсингх, 84), Кекджю (Бюргер, 62), Йергенсен, Бергхейс, Синистерра.

"Хераклес": Бласвих, Преппер, Чиборра, Кнустер, Бакборд (Брекерс, 90+2), Меркель, Мауро Жуниор (Сейнтье, 85), Киомурцоглу, Дессерс, дос Сантос (Якубяк, 79), Конингс.

"Хераклес" занимает 9 место в турнирной таблице чемпионата Голландии, имея в активе 15 баллов. "Фейеноорд" расположился на десятой строчке с 14-ю баллами.

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