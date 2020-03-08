"Фейеноорд" и ПСВ добились побед в чемпионате Нидерландов
Завершились два матча 25-го тура чемпионата Нидерландов с участием местных грандов. "Фейеноорд" на своем поле обыграл "Виллем II" со счетом 2:0. ПСВ на выезде был сильнее "Гронингена" - 1:0.
"Фейеноорд" - "Виллем II" - 2:0 (2:0)
Голы: Торнстра, 30 - 1:0, Бергейс, 35 (с пенальти) - 2:0
"Фейеноорд": Билоу,Карсдорп, Боттегин, Сенеси, Малакия, Бергейс, Фер, Кокчу, Торнстра, Хапс (Нарсинх, 69), Боженик (Озьякуп, 80)
"Гронинген" - ПСВ - 0:1 (0:1)
Гол: Думфрис, 16 - 0:1
ПСВ: Уннерсталл, Родригес (Боскали, 68), Виргевер, Шваб, Думфрис, Хендрикс, Росарио, Доан, Томас, Малуэке (Брума, 78), Ламмерс (Митроглу, 83)
Положение лидеров: Аякс, АЗ - 56, Фейеноорд - 50, ПСВ - 49, Виллем II - 44...
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23