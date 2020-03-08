"Фейеноорд" и ПСВ добились побед в чемпионате Нидерландов

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"Фейеноорд" и ПСВ добились побед в чемпионате Нидерландов

Завершились два матча 25-го тура чемпионата Нидерландов с участием местных грандов. "Фейеноорд" на своем поле обыграл "Виллем II" со счетом 2:0. ПСВ на выезде был сильнее "Гронингена" - 1:0.

"Фейеноорд" - "Виллем II" - 2:0 (2:0)
Голы: Торнстра, 30 - 1:0, Бергейс, 35 (с пенальти) - 2:0

"Фейеноорд": Билоу,Карсдорп, Боттегин, Сенеси, Малакия, Бергейс, Фер, Кокчу, Торнстра, Хапс (Нарсинх, 69), Боженик (Озьякуп, 80)

"Гронинген" - ПСВ - 0:1 (0:1)
Гол: Думфрис, 16 - 0:1

ПСВ: Уннерсталл, Родригес (Боскали, 68), Виргевер, Шваб, Думфрис, Хендрикс, Росарио, Доан, Томас, Малуэке (Брума, 78), Ламмерс (Митроглу, 83)

Положение лидеров: Аякс, АЗ - 56, Фейеноорд - 50, ПСВ - 49, Виллем II - 44...

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6 Утрехт Утрехт 34 53
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