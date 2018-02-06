"Фейеноорд" и ПСЖ вышли в 1/8 финала юношеской Лиги Чемпионов
Завершились еще два матча 1/16 финала юношеской Лиги Чемпионов. Путевки в следующий этап завоевали "Фейеноорд" и ПСЖ.
"Нитра" Словакия – "Фейеноорд" Голландия - 2:3 (2:1)
Голы: Кекчю, 20 - 0:1, Фабры, 32 - 1:1, Фабры, 43 - 2:1, Кекчю, 71 - 2:2, Бургер, 90 - 2:3
"Нитра": Балажи, Фабиш, Коша, Рыбански (Танцик, 86), Махо, Гулаш, Паер, Пале, Страняк, Дойчинович (Садовски, 69), Фабры.
"Фейеноорд": ван Лейвен, Смелерс, Льюис (Звартс, 68), Рейт, Гертрюйда, Верманн, Эль-Бушатауи, Кекчю, Бургер, Туре, Хейген (ван дер Куст, 46).
"Аякс" Голландия – ПСЖ Франция - 0:0, по пенальти - 2:4
"Аякс": Эль-Мааш, Кемпер, тер Хейде, Дест, Ланг, Сидул, Эккеленкамп, де Вит, Гравенберч (Йенсен, 88), Сирхейс, Нуннели (Данило, 82).
ПСЖ: Сибуа, Нсоки, Люзаядьо, Загре, Туфики, Адли, Каллегари (Эбимбе, 77), Мбе Со, Япи (Хаддаду, 68), Веа, Гюджлю.
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