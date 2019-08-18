"Фейеноорд" и "Утрехт" закончили результативной ничьей в матче 3-го тура Эредивизии
"Фейеноорд" и "Утрехт" закончили результативной ничьей в матче 3-го тура чемпионата Голландии.
В составе гостей отметился Исса Аббас, у хозяев - Риджесиано Хапс.
"Фейеноорд" - "Утрехт" - 1:1 (0:1)
Голы: Абасс, 9 - 0:1, Хапс, 51 - 1:1.
"Фейеноорд": Фермер, ван дер Хейден (Ие, 46), Боттегин, Хапс, Карсдорп (Гертрейда, 84), Тапия, Келли, Бергхейс, Нарсингх, Ларссон (Фер, 46), Синистерра.
"Утрехт": Пас, Янссен, Клайбер, Гувара, Хогма, Махер, Густафссон, Штридер (Эмануэлсон, 72), Керк (Венема, 84), Йостен, Абасс (Черны, 64).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23