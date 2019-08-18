"Фейеноорд" и "Утрехт" закончили результативной ничьей в матче 3-го тура Эредивизии

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"Фейеноорд" и "Утрехт" закончили результативной ничьей в матче 3-го тура Эредивизии

"Фейеноорд" и "Утрехт" закончили результативной ничьей в матче 3-го тура чемпионата Голландии.

В составе гостей отметился Исса Аббас, у хозяев - Риджесиано Хапс.

"Фейеноорд" - "Утрехт" - 1:1 (0:1)

Голы: Абасс, 9 - 0:1, Хапс, 51 - 1:1.

"Фейеноорд": Фермер, ван дер Хейден (Ие, 46), Боттегин, Хапс, Карсдорп (Гертрейда, 84), Тапия, Келли, Бергхейс, Нарсингх, Ларссон (Фер, 46), Синистерра.

"Утрехт": Пас, Янссен, Клайбер, Гувара, Хогма, Махер, Густафссон, Штридер (Эмануэлсон, 72), Керк (Венема, 84), Йостен, Абасс (Черны, 64).

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