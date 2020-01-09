"Фейеноорд" интересуется форвардом "Зенита" Кокориным

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"Фейеноорд" интересуется форвардом "Зенита" Кокориным

"Фейеноорд" интересуется форвардом "Зенита" Александром Кокориным. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". 

Напомним, что главным тренером клуба является бывший наставник сине-бело-голубых Дик Адвокат.

"Фейеноорд" хочет арендовать 28-летнего футболиста на полгода. Ранее голландский клуб хотел пригласить нападающего "Локомотива" Федора Смолова.

Напомним, что Кокорин не появлялся на поле с осени 2018 года. 

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