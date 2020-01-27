"Фейеноорд" купил форварда, которым интересовался ЦСКА
"Фейеноорд" объявил о переходе нападающего "Жилины" Роберта Боженика, сообщает официальный сайт голландского клуба.
Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с роттердамским клубом долгосрочный контракт.
Стоит отметить, что форвардом также интересовался ЦСКА, который был готов заплатить за него около пяти миллионов евро.
20-летний Боженик выступал за "Жилину" с 2018 года, провел за клуб 58 матчей, забил 19 голов и отдал шесть результативных передач. За сборную Словакии сыграл восемь матчей и забил четыре мяча.
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