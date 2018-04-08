"Фейеноорд" на выезде победил "Твенте"

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"Фейеноорд" на выезде победил "Твенте"
В матче 30-го тура чемпионата Голландии "Фейеноорд" в гостях был сильнее "Твенте". Победу роттердамцам принесли голы Жан-Поля Боэтиуса, Стивена Бергейса и Николая Йоргенсена. Единственный мяч у хозяев на счету Адама Махера.

"Твенте" - "Фейеноорд" - 1:3 (1:1)
Голы: Боэтиус, 18 - 0:1, Махер, 22 - 1:1, Бергейс, 67 - 1:2, Йоргенсен, 75 - 1:3

"Фейеноорд": Джонс, Хапс, ван дер Хейден, ван Беек, Дикс, Вильена, Тоорнстра (ван Перси, 63), Эль Ахмади, Боэтиус (Ларссон, 63), Бергейс, Йоргенсен (Амрабат, 81)

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Команда М О
1 ПСВ 30 77
2 Аякс 30 70
3 АЗ 30 62
4 Фейеноорд 30 54
5 Утрехт 30 49
6 Зволле 30 43
7 Витесс 30 42
8 Херенвен 30 40
9 АДО Ден Хааг 30 40
10 Эксельсиор 30 38
11 Хераклес 30 37
12 ВВВ Венло 30 34
13 Гронинген 30 30
14 Виллем II 30 30
15 НАК Бреда 30 30
16 Рода ЮК 30 26
17 Спарта Роттердам 30 24
18 Твенте 30 20
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