"Фейеноорд" на выезде победил "Твенте"



В матче 30-го тура чемпионата Голландии "Фейеноорд" в гостях был сильнее "Твенте". Победу роттердамцам принесли голы Жан-Поля Боэтиуса, Стивена Бергейса и Николая Йоргенсена. Единственный мяч у хозяев на счету Адама Махера.

"Твенте" - "Фейеноорд" - 1:3 (1:1)

Голы: Боэтиус, 18 - 0:1, Махер, 22 - 1:1, Бергейс, 67 - 1:2, Йоргенсен, 75 - 1:3

"Фейеноорд": Джонс, Хапс, ван дер Хейден, ван Беек, Дикс, Вильена, Тоорнстра (ван Перси, 63), Эль Ахмади, Боэтиус (Ларссон, 63), Бергейс, Йоргенсен (Амрабат, 81)

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