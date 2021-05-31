"Фейеноорд" не сможет выкупить Тиля у "Спартака"

Фото инстаграм Гуса Тиля

Стали известны условия арендного соглашения между "Спартаком" и "Фейеноордом" касательно перехода полузащитника Гуса Тиля.

По информации "СЭ", у роттердамского клуба не будет опции выкупа 23-летнего футболиста.

NOS, в свою очередь, утверждает, что голландец перед уходом в аренду продлил контракт с "красно-белыми" до 2024 года.

Минувший сезон Тиль провёл во "Фрайбурге", сыграл 7 матчей, результативными действиями не отличался.

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