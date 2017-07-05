"Фейеноорд" объявил о подписании защитника

Чемпион Голландии "Фейеноорд" арендовал защитника "Фиорентины" Кевина Дикса.

Как сообщает официальный сайт голландцев, соглашение по 20-летнему игроку рассчитано до следующего лета.

В новой команде Дикс будет играть под номером 17.

Вторую часть прошлого сезона Дикса играл в аренде в "Витессе". Всего на его счету 21 матч, два гола и голевая передача.

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