"Фейеноорд" объявил о подписании защитника

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"Фейеноорд" объявил о подписании защитникаЧемпион Голландии "Фейеноорд" арендовал защитника "Фиорентины" Кевина Дикса.

Как сообщает официальный сайт голландцев, соглашение по 20-летнему игроку рассчитано до следующего лета.

В новой команде Дикс будет играть под номером 17.

Вторую часть прошлого сезона Дикса играл в аренде в "Витессе". Всего на его счету 21 матч, два гола и  голевая передача.

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