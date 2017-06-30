"Фейеноорд" объявил о трансфере Амрабата

Полузащитник "Утрехта" Софьян Амрабат стал игроком "Фейеноорда", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила четыре миллиона евро. Стороны заключили контракт до лета 2021 года. 20-летний марокканец будет играть в новой команде под номером 21.

Амрабат является воспитанником "Утрехта", за основную команду выступал с 2014 года, сыграл 54 матча и забил 1 гол.

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