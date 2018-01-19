"Фейеноорд" объявил о возвращении ван Перси

Бывший нападающий "Фенербахче" Робин ван Перси стал игроком "Фейеноорда".

Как сообщает официальный сайт клуба, футболист заключил контракт до конца текущего сезона. Отметим, что ван Перси перешел в "Фейеноорд" в качестве свободного агента.

Напомним, что профессиональная карьера ван Перси началась в "Фейеноорде", где он выступал в период с 2001 по 2004 год. За это время голландец провел 61 игру и забил 14 голов.

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