"Фейеноорд" объявил о возвращении ван Перси

Теги фейеноордробин ван перси

"Фейеноорд" объявил о возвращении ван Перси

Бывший нападающий "Фенербахче" Робин ван Перси стал игроком "Фейеноорда".

Как сообщает официальный сайт клуба, футболист заключил контракт до конца текущего сезона. Отметим, что ван Перси перешел в "Фейеноорд" в качестве свободного агента.

Напомним, что профессиональная карьера ван Перси началась в "Фейеноорде", где он выступал в период с 2001 по 2004 год. За это время голландец провел 61 игру и забил 14 голов.

Читайте также: Прощание с волшебником: о завершении карьеры Роналдиньо. | http://soccernews.ru

комментарии
Зенден

Более определенно нужно подавать такие новости, поясню: Футбольный трансфер - это переход игрока из одного футбольного клуба в другой за определенную цену. Свободный агент — статус командного игрока, чей контракт с командой истёк, и который имеет право заключить контракт с другой командой и который вправе абсолютно бесплатно покинуть свой клуб и команда не вправе требовать за него никакой компенсации. Так как на самом деле было дело с переходом Робина Ван Перси? Был трансфер или он ушел как свободный агент?

Ответить

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Полет "сорок" на "Этихад": "Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл"

Полет "сорок" на "Этихад": "Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 18 46
2 Аякс 18 41
3 АЗ 18 38
4 Зволле 18 33
5 Фейеноорд 17 32
6 Утрехт 17 28
7 Витесс 18 27
8 АДО Ден Хааг 18 26
9 Херенвен 18 23
10 ВВВ Венло 18 22
11 Хераклес 18 22
12 Эксельсиор 18 21
13 Гронинген 18 20
14 Виллем II 18 16
15 НАК Бреда 18 16
16 Твенте 18 15
17 Рода ЮК 18 11
18 Спарта Роттердам 18 11
Полная таблица

топ-5 тегов