"Фейеноорд" обыграл "Херенвен" и пробился в полуфинал Кубка Голландии

"Фейеноорд" обыграл "Херенвен" в матче 1/4 финала Кубка Голландии.

Благодаря этой победе "Фейеноорд" вышел в полуфинал турнира, где сыграет с командой "НАК Бреда".

"Херенвен" - "Фейеноорд" - 0:1 (0:1)

Гол: Фер, 15

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