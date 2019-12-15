"Фейеноорд" обыграл ПСВ в матче чемпионата Голландии
"Фейеноорд" обыграл ПСВ в матче 17-го тура чемпионата Голландии.
Победу команде принес полузащитник Стивен Брейгс, оформивший хет-трик.
У гостей единственный гол забил Гастон Перейро.
"Фейеноорд" - ПСВ - 3:1 (2:0)
Голы: Бергхейс, 19 - 1:0, Бергхейс, 34 (с пенальти) - 2:0, Бергхейс, 64 (с пенальти) - 3:0, Перейро, 84 - 3:1.
"Фейеноорд": Фермер, Боттегин, Сенеси, Гертрейда, Маласиа, Фер, Торнстра, Кекджю (Тапия, 82), Йергенсен, Бергхейс, Синистерра (Ларссон, 85).
ПСВ: Уннершталль, Шваб, Фиргефер, Боскальи, Дюмфрис, Гутьеррес, Росарио, Ихаттарен, Бергвайн, Доан (Перейро, 79), Мален (Гакпо, 52).
Предупреждения: Гертрейда, 23. Бергвайн, 28. Фиргефер, 63. Дюмфрис, 63. Шваб, 64. Кекджю, 68. Маласиа, 74
"Фейеноорд" с 28 баллами занимает 5 место в турнирной таблице, ПСВ, имея в активе 31 очко располагается на 4 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23