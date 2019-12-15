"Фейеноорд" обыграл ПСВ в матче чемпионата Голландии

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"Фейеноорд" обыграл ПСВ в матче чемпионата Голландии

"Фейеноорд" обыграл ПСВ в матче 17-го тура чемпионата Голландии.

Победу команде принес полузащитник Стивен Брейгс, оформивший хет-трик.

У гостей единственный гол забил Гастон Перейро.

"Фейеноорд" - ПСВ - 3:1 (2:0)

Голы: Бергхейс, 19 - 1:0, Бергхейс, 34 (с пенальти) - 2:0, Бергхейс, 64 (с пенальти) - 3:0, Перейро, 84 - 3:1.

"Фейеноорд": Фермер, Боттегин, Сенеси, Гертрейда, Маласиа, Фер, Торнстра, Кекджю (Тапия, 82), Йергенсен, Бергхейс, Синистерра (Ларссон, 85).

ПСВ: Уннершталль, Шваб, Фиргефер, Боскальи, Дюмфрис, Гутьеррес, Росарио, Ихаттарен, Бергвайн, Доан (Перейро, 79), Мален (Гакпо, 52).
Предупреждения: Гертрейда, 23. Бергвайн, 28. Фиргефер, 63. Дюмфрис, 63. Шваб, 64. Кекджю, 68. Маласиа, 74

"Фейеноорд" с 28 баллами занимает 5 место в турнирной таблице, ПСВ, имея в активе 31 очко располагается на 4 позиции.

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