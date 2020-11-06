"Фейеноорд" опубликовал командное фото после победы над ЦСКА

Пресс служба "Фейеноорда" посвятила пост в твиттере победе над ЦСКА в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Роттердамцы выложили в микроблоге командное фото, подписав его: "Мы сделали это, как команда".

Напомним, что "Фейеноорд" дома обыграл ЦСКА со счётом 3:1 и поднялся на третье место в группе ЛЕ, отправив армейцев на последнюю строчку.

26 ноября команды снова сыграют друг с другом в Москве на "ВЭБ Арене".

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