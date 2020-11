"Фейеноорд" опубликовал командное фото после победы над ЦСКА

Пресс служба "Фейеноорда" посвятила пост в твиттере победе над ЦСКА в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Роттердамцы выложили в микроблоге командное фото, подписав его: "Мы сделали это, как команда".

We did it as a team. ♥️#feycsk • #UEL pic.twitter.com/ZubhyDeHXD