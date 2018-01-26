"Фейеноорд" отказал "Ньюкаслу" в трансфере Йоргенсена за 20 миллионов евро

Теги ньюкасл юнайтедфейеноордниколай йоргенсен

"Фейеноорд" отказал "Ньюкаслу" в трансфере Йоргенсена за 20 миллионов евро

"Ньюкасл" хочет купить датского нападающего "Фейеноорда" Николая Йоргенсена, сообщает Voetbal International.

По сведениям издания, английский клуб предлагал за футболиста 20 миллионов евро, но получил отказ. Голландцы хотят получить за своего игрока не менее 25 миллионов евро.

В этом сезоне 27-летний Йоргенсен провел за "Фейеноорд" 19 матчей во всех турнирах и забил 9 голов.

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