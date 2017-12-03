"Фейеноорд" побеждает "Витесс", "Аякс" теряет очки в матче с "Твенте" и другие результаты 14-го тура чемпионата Голландии

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"Фейеноорд" побеждает "Витесс", "Аякс" теряет очки в матче с "Твенте" и другие результаты 14-го тура чемпионата Голландии

В субботу в рамках 14-го тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча. Выделим домашнюю победу "Фейеноорда" над "Витессом", а также результативную ничью "Твенте" и "Аякса".

"Ден Хааг" – "Гронинген" - 0:3

Голы: Доан, 45 - 0:1, Идрисси, 75 - 0:2, Бакуна, 89 - 0:3.


"Твенте" – "Аякс" - 3:3

Голы: Шене, 33 - 0:1, Шене, 37 - 0:2, Тескер, 48 - 1:2, Тескер, 63 - 2:2, Клюйверт, 79 - 2:3, Буре, 89 - 3:3.


"Фейеноорд" – "Витесс" - 1:0

Гол: Йоргенсен, 9 - 1:0.


"Виллем II" – "Хераклес" - 3:1

Голы: Фран Соль, 4 - 1:0, Огбече, 13 - 2:0, Огбече, 21 - 3:0, Якубиак, 86 - 3:1.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 13 36
2 АЗ 14 31
3 Аякс 14 29
4 Зволле 14 26
5 Фейеноорд 14 25
6 Утрехт 14 24
7 Витесс 14 22
8 Херенвен 13 18
9 Хераклес 14 18
10 Эксельсиор 13 17
11 АДО Ден Хааг 14 17
12 Гронинген 14 15
13 ВВВ Венло 14 15
14 Виллем II 14 14
15 Спарта Роттердам 13 11
16 Твенте 14 10
17 НАК Бреда 13 9
18 Рода ЮК 13 7
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