"Фейеноорд" побеждает "Витесс", "Аякс" теряет очки в матче с "Твенте" и другие результаты 14-го тура чемпионата Голландии
В субботу в рамках 14-го тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча. Выделим домашнюю победу "Фейеноорда" над "Витессом", а также результативную ничью "Твенте" и "Аякса".
"Ден Хааг" – "Гронинген" - 0:3
Голы: Доан, 45 - 0:1, Идрисси, 75 - 0:2, Бакуна, 89 - 0:3.
"Твенте" – "Аякс" - 3:3
Голы: Шене, 33 - 0:1, Шене, 37 - 0:2, Тескер, 48 - 1:2, Тескер, 63 - 2:2, Клюйверт, 79 - 2:3, Буре, 89 - 3:3.
"Фейеноорд" – "Витесс" - 1:0
Гол: Йоргенсен, 9 - 1:0.
"Виллем II" – "Хераклес" - 3:1
Голы: Фран Соль, 4 - 1:0, Огбече, 13 - 2:0, Огбече, 21 - 3:0, Якубиак, 86 - 3:1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|13
|36
|2
|АЗ
|14
|31
|3
|Аякс
|14
|29
|4
|Зволле
|14
|26
|5
|Фейеноорд
|14
|25
|6
|Утрехт
|14
|24
|7
|Витесс
|14
|22
|8
|Херенвен
|13
|18
|9
|Хераклес
|14
|18
|10
|Эксельсиор
|13
|17
|11
|АДО Ден Хааг
|14
|17
|12
|Гронинген
|14
|15
|13
|ВВВ Венло
|14
|15
|14
|Виллем II
|14
|14
|15
|Спарта Роттердам
|13
|11
|16
|Твенте
|14
|10
|17
|НАК Бреда
|13
|9
|18
|Рода ЮК
|13
|7