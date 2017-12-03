"Фейеноорд" побеждает "Витесс", "Аякс" теряет очки в матче с "Твенте" и другие результаты 14-го тура чемпионата Голландии

В субботу в рамках 14-го тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча. Выделим домашнюю победу "Фейеноорда" над "Витессом", а также результативную ничью "Твенте" и "Аякса".

"Ден Хааг" – "Гронинген" - 0:3

Голы: Доан, 45 - 0:1, Идрисси, 75 - 0:2, Бакуна, 89 - 0:3.



"Твенте" – "Аякс" - 3:3

Голы: Шене, 33 - 0:1, Шене, 37 - 0:2, Тескер, 48 - 1:2, Тескер, 63 - 2:2, Клюйверт, 79 - 2:3, Буре, 89 - 3:3.



"Фейеноорд" – "Витесс" - 1:0

Гол: Йоргенсен, 9 - 1:0.



"Виллем II" – "Хераклес" - 3:1

Голы: Фран Соль, 4 - 1:0, Огбече, 13 - 2:0, Огбече, 21 - 3:0, Якубиак, 86 - 3:1.

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