"Фейеноорд", ПСВ и "Аякс" побеждают в чемпионате Голландии
Завершились четыре матча третьего тура чемпионата Голландии. Очередные победы одержали местные гранды "Фейеноорд", ПСВ и "Аякс".
"Фейеноорд" - "Виллем II" - 5:0 (4:0)
Голы: Тоорнстра, 13 - 1:0, Бергейс, 16 - 2:0, Тоорнстра, 20 - 3:0, Вильена, 39 - 4:0, Боэтиус, 80 (с пенальти) - 5:0
"Гронинген" - "Утрехт" - 2:1 (2:0)
Голы: Вармердам, 8 - 1:0, Дрост, 40 - 2:0, Баэбек, 64 - 2:1
ПСВ - "Рода" - 2:0 (2:0)
Голы: Локадия, 9 - 1:0, Лозано, 24 - 2:0
"Венло" - "Аякс" - 0:2 (0:0)
Голы: ван де Беек, 55 - 0:1, Кампос, 70 - 0:2
Положение лидеров: Фейеноорд, ПСВ - 9, Зволле - 7, Витесс, Утрехт, Аякс, АЗ, Венло - 6...
Не пропустите: "АЗ Алкмар", "Херенвен" и "Зволле" побеждают в 3-м туре чемпионата Голландии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|33
|79
|2
|Аякс
|33
|78
|3
|ПСВ
|34
|76
|4
|Утрехт
|33
|59
|5
|АЗ
|33
|49
|6
|Витесс
|33
|48
|7
|Твенте
|34
|45
|8
|Херенвен
|33
|43
|9
|Хераклес
|33
|43
|10
|Гронинген
|34
|43
|11
|АДО Ден Хааг
|34
|38
|12
|Эксельсиор
|34
|37
|13
|Виллем II
|33
|36
|14
|Зволле
|34
|35
|15
|Спарта Роттердам
|34
|34
|16
|Рода ЮК
|33
|33
|17
|НЕК
|33
|31
|18
|Гоу Эхед Иглз
|34
|23