"Фейеноорд", ПСВ и "Аякс" побеждают в чемпионате Голландии

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"Фейеноорд", ПСВ и "Аякс" побеждают в чемпионате Голландии

Завершились четыре матча третьего тура чемпионата Голландии. Очередные победы одержали местные гранды "Фейеноорд", ПСВ и "Аякс".

"Фейеноорд" - "Виллем II" - 5:0 (4:0)
Голы: Тоорнстра, 13 - 1:0, Бергейс, 16 - 2:0, Тоорнстра, 20 - 3:0, Вильена, 39 - 4:0, Боэтиус, 80 (с пенальти) - 5:0

"Гронинген" - "Утрехт" - 2:1 (2:0)
Голы: Вармердам, 8 - 1:0, Дрост, 40 - 2:0, Баэбек, 64 - 2:1

ПСВ - "Рода" - 2:0 (2:0)
Голы: Локадия, 9 - 1:0, Лозано, 24 - 2:0

"Венло" - "Аякс" - 0:2 (0:0)
Голы: ван де Беек, 55 - 0:1, Кампос, 70 - 0:2

Положение лидеров: Фейеноорд, ПСВ - 9, Зволле - 7, Витесс, Утрехт, Аякс, АЗ, Венло - 6... 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фейеноорд 33 79
2 Аякс 33 78
3 ПСВ 34 76
4 Утрехт 33 59
5 АЗ 33 49
6 Витесс 33 48
7 Твенте 34 45
8 Херенвен 33 43
9 Хераклес 33 43
10 Гронинген 34 43
11 АДО Ден Хааг 34 38
12 Эксельсиор 34 37
13 Виллем II 33 36
14 Зволле 34 35
15 Спарта Роттердам 34 34
16 Рода ЮК 33 33
17 НЕК 33 31
18 Гоу Эхед Иглз 34 23
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