"Фейеноорд" разгромил "Эксельсиор" и вернулся на четвертое место в Эредивизии

В матче 29-го тура чемпионата Голландии "Фейеноорд" на своем поле с крупным счетом одолел "Эксельсиор". Эта победа позволила команде вернуться на четвертое место.

"Фейеноорд" - "Эксельсиор" - 5:0 (3:0)

Голы: Боэтиус, 4 - 1:0, Тоорнстра, 27 - 2:0, Вильена, 42 - 3:0, Бергейс, 55 - 4:0, де Вийс, 76 (автогол) - 5:0

"Фейеноорд": Джонс, Дикс, ван Беек, ван дер Хейден, Хапс, Вильена (Амрабат, 63), Тоорнстра, Эль Ахмади, Боэтиус (Ларссон, 66), Бергейс (Басачикоглу, 75), Венте

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