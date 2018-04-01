"Фейеноорд" разгромил "Эксельсиор" и вернулся на четвертое место в Эредивизии

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"Фейеноорд" разгромил "Эксельсиор" и вернулся на четвертое место в Эредивизии

В матче 29-го тура чемпионата Голландии "Фейеноорд" на своем поле с крупным счетом одолел "Эксельсиор". Эта победа позволила команде вернуться на четвертое место.

"Фейеноорд" - "Эксельсиор" - 5:0 (3:0)
Голы: Боэтиус, 4 - 1:0, Тоорнстра, 27 - 2:0, Вильена, 42 - 3:0, Бергейс, 55 - 4:0, де Вийс, 76 (автогол) - 5:0

"Фейеноорд": Джонс, Дикс, ван Беек, ван дер Хейден, Хапс, Вильена (Амрабат, 63), Тоорнстра, Эль Ахмади, Боэтиус (Ларссон, 66), Бергейс (Басачикоглу, 75), Венте

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3 АЗ 29 62
4 Фейеноорд 29 51
5 Утрехт 29 48
6 Зволле 29 43
7 Витесс 29 42
8 Херенвен 29 39
9 АДО Ден Хааг 29 39
10 Хераклес 29 37
11 Эксельсиор 29 35
12 ВВВ Венло 29 34
13 Виллем II 29 30
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15 НАК Бреда 29 27
16 Рода ЮК 29 23
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