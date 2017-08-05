"Фейеноорд" стал обладателем Суперкубка Голландии
В рамках матча за Суперкубок Голландии "Фейеноорд" по серии пенальти одержал победу над "Витессом".
Отметим, что "Фейеноорд" стал трехкратным обладателем Суперкубка.
"Фейеноорд" - "Витесс" 1:1, по пенальти - 4:2
Голы: Торнстра, 7 - 1:0, Бюттнер (пен), 58 - 1:1
"Фейеноорд": Джонс, ван дер Хейден, Дикс (Амрабат, 77), Хапс, Боттегин, Торнстра, Триндаде, Бергейс (Басаджикоглу, 74), Эль-Ахмади, Боэтиюс, Йоргенсен.
"Витесс": Пасвеер, Кашия, Дабо, Крейсвейк, Бюттнер (Файе, 87), Брюнс (Колкетт, 77), Фор, Линссен, Сереро, Рашица, Матавж.
Серия пенальти: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 4:2.
Предупреждения: Линссен (29), Дикс (38), Эль-Ахмади (57), Брюнс (71). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|33
|79
|2
|Аякс
|33
|78
|3
|ПСВ
|34
|76
|4
|Утрехт
|33
|59
|5
|АЗ
|33
|49
|6
|Витесс
|33
|48
|7
|Твенте
|34
|45
|8
|Херенвен
|33
|43
|9
|Хераклес
|33
|43
|10
|Гронинген
|34
|43
|11
|АДО Ден Хааг
|34
|38
|12
|Эксельсиор
|34
|37
|13
|Виллем II
|33
|36
|14
|Зволле
|34
|35
|15
|Спарта Роттердам
|34
|34
|16
|Рода ЮК
|33
|33
|17
|НЕК
|33
|31
|18
|Гоу Эхед Иглз
|34
|23