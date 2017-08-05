"Фейеноорд" стал обладателем Суперкубка Голландии

В рамках матча за Суперкубок Голландии "Фейеноорд" по серии пенальти одержал победу над "Витессом".

Отметим, что "Фейеноорд" стал трехкратным обладателем Суперкубка.

"Фейеноорд" - "Витесс" 1:1, по пенальти - 4:2

Голы: Торнстра, 7 - 1:0, Бюттнер (пен), 58 - 1:1

"Фейеноорд": Джонс, ван дер Хейден, Дикс (Амрабат, 77), Хапс, Боттегин, Торнстра, Триндаде, Бергейс (Басаджикоглу, 74), Эль-Ахмади, Боэтиюс, Йоргенсен.

"Витесс": Пасвеер, Кашия, Дабо, Крейсвейк, Бюттнер (Файе, 87), Брюнс (Колкетт, 77), Фор, Линссен, Сереро, Рашица, Матавж.

Серия пенальти: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 4:2.

Предупреждения: Линссен (29), Дикс (38), Эль-Ахмади (57), Брюнс (71). | http://soccernews.ru