"Фейеноорд" стал обладателем Суперкубка Голландии

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"Фейеноорд" стал обладателем Суперкубка Голландии

В рамках матча за Суперкубок Голландии "Фейеноорд" по серии пенальти одержал победу над "Витессом".

Отметим, что "Фейеноорд" стал трехкратным обладателем Суперкубка.

"Фейеноорд" - "Витесс" 1:1, по пенальти - 4:2

Голы: Торнстра, 7 - 1:0, Бюттнер (пен), 58 - 1:1

"Фейеноорд": Джонс, ван дер Хейден, Дикс (Амрабат, 77), Хапс, Боттегин, Торнстра, Триндаде, Бергейс (Басаджикоглу, 74), Эль-Ахмади, Боэтиюс, Йоргенсен.

"Витесс": Пасвеер, Кашия, Дабо, Крейсвейк, Бюттнер (Файе, 87), Брюнс (Колкетт, 77), Фор, Линссен, Сереро, Рашица, Матавж.

Серия пенальти: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 4:2.

Предупреждения: Линссен (29), Дикс (38), Эль-Ахмади (57), Брюнс (71). | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Фейеноорд 33 79
2 Аякс 33 78
3 ПСВ 34 76
4 Утрехт 33 59
5 АЗ 33 49
6 Витесс 33 48
7 Твенте 34 45
8 Херенвен 33 43
9 Хераклес 33 43
10 Гронинген 34 43
11 АДО Ден Хааг 34 38
12 Эксельсиор 34 37
13 Виллем II 33 36
14 Зволле 34 35
15 Спарта Роттердам 34 34
16 Рода ЮК 33 33
17 НЕК 33 31
18 Гоу Эхед Иглз 34 23
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