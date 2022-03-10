"Фейеноорд" Тиля разгромил "Партизан" в Лиге Конференций

Фото: инстаграм "Фейеноорда"/Автор неизвестен

В первом матче 1/8 финала Лиги Конференций "Фейеноорд" на выезде разгромил "Партизан" со счетом 5:2.

Победу голландскому клубу принесли дубль Йенса Торнстры, голы Сириля Дессерса, Лутсхарела Гертрюйды и Луиса Синистерры. В составе хозяев отличились Бибрас Натхо и Неманя Йович.

"Партизан" Сербия – "Фейеноорд" Нидерланды - 2:5 (1:1)

Голы: Натхо, 13 - 1:0, Торнстра, 20 - 1:1, Йович, 46 - 2:1, Дессерс, 51 - 2:2, Гертрюйда, 64 - 2:3, Синистерра, 71 - 2:4, Торнстра, 77 - 2:5

"Партизан": Попович, Живкович (Лутовац, 75), Вуячич, Саничанин, Урошевич, Натхо (Йович, 17), Маркович (Баждар, 75), Здьелар, Йойич (Холендер, 75), Мениг (Евтович, 57), Милованович.

"Фейеноорд": Бейло, Гертрюйда, Траунер, Сенеси, Маласиа, Торнстра, Эурснес, Кекчю, Дессерс (Линссен, 87), Нелсон (Джаханбахш, 81), Синистерра.

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