"Фейеноорд" установил антирекорд голландского футбола

В рамках четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Фейеноорд" в гостях потерпел поражение от "Шахтёра" со счётом 1:3.

Таким образом, "Фейеноорд" стал первым в истории голландским клубом, проигравшим в самом престижном еврокубковом турнире семь матчей подряд.

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