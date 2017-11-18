"Фейеноорд" – "Венло" - 1:1 (обзор)

Теги фейеноордввв венло

"Фейеноорд" – "Венло" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 12-го тура чемпионата Голландии между "Фейеноордом" и "Венло".

Не пропустите: "Херенвен" разбил "Твенте", "Фейеноорд" упустил победу над "Венло". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом"

Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 11 30
2 Аякс 12 25
3 Зволле 11 22
4 АЗ 11 22
5 Витесс 11 19
6 Фейеноорд 12 19
7 Херенвен 12 18
8 Эксельсиор 11 17
9 Утрехт 11 17
10 АДО Ден Хааг 12 17
11 Хераклес 12 15
12 ВВВ Венло 12 14
13 Спарта Роттердам 12 11
14 Виллем II 12 10
15 Гронинген 11 9
16 Твенте 12 9
17 НАК Бреда 12 9
18 Рода ЮК 11 7
Полная таблица

топ-5 тегов