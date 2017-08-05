"Фейеноорд" - "Витесс" - 1:1, по пенальти - 4:2 (обзор)

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"Фейеноорд" - "Витесс" - 1:1, по пенальти - 4:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча за Суперкубок Голландии между "Фейеноордом" и "Витессом".

Не пропустите: "Фейеноорд" стал обладателем Суперкубка Голландии. | http://soccernews.ru

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